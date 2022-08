Alessandria, l'assaggio di campionato è un ko

ALESSANDRIA - Le note positive dell'Alessandria? I gol di Galeandro e Nepi, tutti e due nati da ripartenze. Hanno due palle giocabili e le sfruttano. Ne servirebbero, però, molte di più. E la reattività e le parate decisive di Marietta, sette tra primo e secondo tempo.

Le negatività? Oltre al risultato, 3-2 per il Sangiuliano City, matricola del girone A della serie C che lotterà per salvarsi, i troppi errori in fase difensiva, che hanno permesso a Anastasia nel primo tempo e Qeros e Zanon nella ripresa, di segnare con troppa facilità. Anche la fatica in interdizione, e quindi, poca diga in mezzo, e le corsie esterne più votate alla copertura e anche in questo poco incisive.

C'è moltissimo da lavorare, e moltissimo da aggiungere, anche se giovani come Marasco e Ascoli, classe 2005, meritano di stare nel gruppo della prima squadra più di altri under, anche più grandi. Il 3-5-2 ha bisogno di altri interpreti: oggi assenti Pagani, Nichetti e Checchi, il trio dietro (Rota, Rivoira e Costanzo) ancora con tempi e movimenti da trovare, diagonali che non si chiudono, ricerca del fuorigioco che raramente riesce. E' la costruzione complessiva che, a otto giorni dal via, è una carenza, legata anche alla novità della categoria per molti di quelli in campo.

Subito Galeandro

Galeandro si presenta con un gol in ripartenza, servizio di Ghiozzi, controllo e palla nell'angolino alto (6'). Dura poco il vantaggio, al 15' Anastasia si infila bene in area e batte Marietta, che già si era opposto a Zugari. Il gioco lo fanno soprattutto gli ospiti, l'Alessandria ha un 3-5-2 legato molto anche agli interpreti a disposizione e limiti che sono di sostanza e di intesa. Una squadra assemblata, di fatto, nelle ultime due settimane e mezza, perché l'inizio della stagione è stato con una Primavera.

In avvio di ripresa dentro Nepi per Ghiozzi, in otto minuti,. però, è il Sangiuliano a segnare due volte, sempre con facili inserimenti in area, prima Queros (6') che poi suggerisce a Zanon. Rebuffi cambia molto, perde Rizzo per un infortunio, "clavicola, lo avremo fuori un mese" spiega Cerri. I 2005 hanno più qualità, da un taglio di Boido, al 26', il gol di Nepi che riapre la gara, che i Grigi provano a pareggiare, anche se le opportunità sono più degli ospiti.

A fine gara Cerri annuncia "un innesto in attacco, da doppia cifra, una alternativa a Marietta, un elemento sulla corsia di sinistra, qualcuno dietro". Rivoira? "Decideremo entro lunedì". E il campionato è dietro l'angolo.