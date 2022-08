Guala Closures Group: nuovo stabilimento in Cina

Il 25 agosto 2022, Il Guala Closures Group - boss nella produzione di chiusure per bottiglie di alcolici, vini, acqua, bevande e olio con 30 stabilimenti in cinque continenti - ha firmato un accordo per l’apertura di una nuovo laboratorio a Chengdu, nella provincia cinese Sichuan.

La cerimonia è stata svolta con il Segretario della città di Chengdu, Shi Xiaoling, il sindaco Wang Fengchao e con Giorgio Vinciguerra, Amministratore Delegato di Guala Closures China.

Con una produzione stimata di 130 milioni di tappi all’anno, la fabbrica e il centro di Ricerca & Sviluppo, situati in una regione nota per il baijiu (il tradizionale liquore cinese), si concentrano sulla produzione di chiusure per i mercati premium e di lusso. Il nuovo stabilimento si estenderà su una superficie di 13.800 metri quadrati, prevederà l’impiego di 110 dipendenti e un piano di investimenti di circa 200 milioni di renminbi (29 milioni di euro). Questo impiego di denaro permetterà a Guala Closures di favorire lo sviluppo dell’economia locale, che sosterrà anche la condivisione del know-how tecnologico e delle attività di R&D del Gruppo.

Guala Closures protagonista

Il mercato cinese del settore degli alcolici è un quarto del mercato globale, e la sola produzine del baijiu rappresenta il 65% dell’intero mercato nazionale cinese (175 miliardi): si tratta del segmento più grande e a più rapida crescita del mondo.

L’investimento nella fabbrica di Chengdu e l’acquisizione di Labrenta, storica fabbrica italiana dedita alla produzione delle chiusure di lusso, sono i simboli della volontà della Guala Closures di rafforzare la leadership nel luxury.

“La costruzione del nuovo stabilimento rappresenta un importante traguardo che ci permette di rafforzare la nostra presenza in Cina” dichiara Gabriele del Torchio, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures “Desidero ringraziare Investindustrial e il nostro partner in Cina, CIC, per il loro aiuto nella realizzazione del progetto. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione della città di Chengdu. Lo stabilimento è perfettamente in linea con la nostra strategia, che mira ad una partecipazione attiva a livello internazionale delle nostre autorità locali. Per ciò che concerne il mondo del lusso,” continua Del Torchio “il settore è contraddistinto da una forte frammentazione e da una crescente domanda sul mercato per prodotti raffinati e curati nei minimi dettagli. Perciò, l’investimento nello stabilimento di Chengdu rappresenta la nostra fiducia nel mercato cinese” - con il quale lavorano da più di 20 anni grazie allo stabilimento di Pechino - “e il nostro impegno nel mantenere un posizione di leadership nel nostro settore, in forte crescita nelle zone asiatiche.”



