Nichetti per il centrocampo. Anche lui dall'Albinoleffe

ALESSANDRIA - C'è un filo diretto tra Alessandria e Albinoleffe? Parebbe proprio di sì: non tra i due club, ma tra la società grigia, e il direttore Massimo Cerri, e alcuni giocatori che non sono più nella rosa dei bergamaschi.

Dopo Alessandro Galeandro, arriva un suo compagno di club, Marco Nichetti, centrocampista centrale, che contro l'Alessandria ha giocato anche le due semifinali playoff 2020 - 21, la gara intera all'andata e dal 17' della ripresa il ritorno. Anche per lui un biennale.

Tutto il suo percorso sportivo è nell'Albinoleffe, dalle giovanili all'ultima annata in C, in cui ha chiuso con 34 presenze.

Per il centrocampo l'Alessandria è in corsa anche per un Aniello Salzano (nella foto), classe '91, l'ultima stagione 20 presenze tra campionato e Coppa, e quasi 1000 minuti, in B alla Ternana, in carriera anche sette gare in A con il Crotone.

Sul giocatore, che non rientra nei piani tecnici del club umbro, ci sono anche Siena e Pescara, ma il club grigio sarebbe in vantaggio, con l'offerta di un biennale.