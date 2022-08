"Bollette? Fermare questo autentico tsunami sociale ed economico"

"L’Italia è stato tra i primi Paesi a chiedere all’Unione Europea di imporre un tetto massimo ai prezzi delle materie prime. In assenza di un auspicabile e urgente interventi europeo, occorre mettere in campo una misura nazionale per bloccare l’escalation degli aumenti delle bollette che stanno mettendo in enormi difficoltà le famiglie e le imprese": non ha dubbi, sul tema delle 'bollette pazze', il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

"Il prezzo amministrato per i prodotti energetici - spiega - rappresenta una misura giusta e necessaria per arginare questa valanga di aumenti che rischia di travolgere l’economia italiana e i bilanci delle famiglie. Ci vuole coraggio e determinazione per fermare questo autentico tsunami sociale ed economico”.