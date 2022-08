Alessandria, fuori ai rigori

ALESSANDRIA - La rimonta dallo 0-2 al 2-2, la rete sfiorata nel finale della ripresa, due supplementari in cui il 2-2 non cambia più. E i rigori fatali alla Primavera dell'Alessandria, nel primo turno di Coppa Italia con l'Albinoleffe.

Nei primi 20' la squadra di Fiorin è più pericolosa, ma non concretizza e subisce l'uno - due degli ospiti, firmato dal capitano Muzio: al 25' è bravo a inserirsi, in area, in una difesa un po' lenta e infilare Gerlero, e al 35', dal limite, sugli sviluppi di un angolo, manda la palla a infilarsi sotto la traversa.

Al 39' Ghiardelli rimette in gara i padroni di casa, al termine di una azione insistita e conclusione nell'angolino, dove Giroletti non arriva.

Inizio di secondo tempo arrembante, vicini al pareggio Ascoli, Barisone e Silvestri, lo trova, al 6' Boido.

Il punteggio non cambia più, nonostante qualche occasione da una parte e dall'altra, quella di Stickler, del possibile 3-2, allo scadere, sfila di un nulla sul fondo. I 30' di overtime lasciano il punteggio in equilibrio. Dal dischetto segnano Stickler e Ghiardelli, ma Zani e Trinceri si fanno parare la trasformazione. L'Albinoleffe non sbaglia e passa il turno.