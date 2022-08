Sagra dei salamini verso il gran finale

Oggi, mercoledì, alle 22 sulla pista del Circolo Fenalc a Castelferro ci sarà anche l’esibizione dei ballerini dell’Associazione Danza Sportiva Em Studio danza. La 45esima Sagra dei salamini d’asino iniziata il 18 e terminerà giovedì 25 agosto, organizzata dalla Polisportiva De Negri, si avvicina al gran finale ma le sorprese non sono ancora finite. Inoltre sulla scia della festa patronale domenica 28 agosto tornerà l’atteso Raduno di auto e moto d’epoca, intanto domenica scorsa è ripartita con successo anche l’Estemporanea di pittura ispirata alla sagra, che tutto muove.

“Dopo una sosta forzata di due anni la tradizionale sagra dei salamini d’asino ha ripreso l’attività – dice con soddisfazione il presidente della Polisportiva De Negri, Giancarlo sardi - è con orgoglio che voglio ringraziare i nostri meravigliosi ragazzi: bambine e bambini, ragazze e ragazzi che si sono presentati numerosi all’appuntamento di mercoledì 17 per la tradizionale riunione pre-sagra. Voglio ricordare tutti i soci che ci hanno lasciato i quali abbiamo onorato durante la messa di lunedì 15 agosto, festa patronale, per il prezioso esempio di attaccamento alla tradizione e alla valorizzazione di Castelferro, sia nello sport sia nella promozione turistica. Inoltre un grosso ringraziamento va a tutti i volontari che con il loro lavoro danno ai nostri ospiti momenti di buona degustazione di piatti tipici a base d’asino non facilmente reperibili”. Il sentimento è ricambiato: “Il presidente Sardi è una persona sempre disponibile, pronto a farsi in quattro per grandi e piccini, è da prendere ad esempio per la dedizione che ha verso il nostro meraviglioso paesello”.

La sagra è un sfida di continuità e rinnovamento, che evoca il glorioso passato tamburellistico del Castelferro pluricampione d’Italia. E’ tornato anche lo sponsor, Grafoplast. “Abbiamo voluto sponsorizzare la sagra dei salamini d’asino giunta alla 45a edizione, organizzata per autofinanziare l’attività sportiva, culturale e sociale di un paese che vuole continuare a dare ai giovani e meno giovani una buona qualità di vita“, è il commento della famiglia Piana ritornata proprietaria della Grafoplast a fine 2017. Dal Febbraio 1991 Grafoplast azienda specializzata in siglatura industriale a Predosa, ha legato le sorti sportive con la piccola comunità di Castelferro. Anni di successi nel gioco del tamburello per sette volte campioni della serie A, "Castelferro Grafoplast" diventa un nome molto conosciuto a livello sportivo.

Ancora tre sere per gustare il celebre menù preparato dalla grande brigata di cucina, capitanata dal cuoco “Mingo” Domenico Raviolo. In primis i salamini d’asino, insaccati appositamente per la sagra secondo l’antica ricetta, cotti al cartoccio e serviti con le patatine, lo stracotto e l’arrosto d’asino, la polenta con il tapulone d’asino, gli agnolotti prodotti dal rinomato laboratorio artigianale del paese, gustosi contorni peperonata, fagioli texani e insalata tricolore, specialità locali dall’antipasto ai dolci come il salame dolce e la torta di nocciole, vini tipici locali della Cantina sociale di Mantovana e birre artigianali. Si balla gratis tutte le sere, funziona la pesca di beneficenza della parrocchia con don John e nella via sono allestite bancarelle, giochi e giostre.