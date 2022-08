L'Alessandria querela il consigliere molisano

ALESSANDRIA - La reazione dell'Alessandria Calcio non si è fatta attendere: la società grigia ha chiesto alla Lega Pro l'autorizzazione a querelare per diffamazione Gianluca Cerafatti, il consigliere regionale del Molise, e vicepresidente del consiglio regionale, che in una sua nota a sostegno del Campobasso (pubblicata sul sito moliseweb.it), ha avanzato sospetti sia sulla regolarità dell'iscrizione dei Grigi alla terza serie, sia sulla condizione attuale del club definito "sull'orlo del baratro", palesando l'ipotesi di non partecipazione al campionato.

Ora la Lega (peraltro anche il presidente Francesco Ghirelli è bersaglio della nota di Cerafatti) darà il via libera al sodalizio alessandrino per tutelarsi nelle sedi opportune.

Intanto, nel caso in cui il Consiglio di Stato, convocato per giovedì 25, dovesse riammettere il Campobasso e il Teramo, Ghirelli ha annunciato che "cambierà il format della serie C ma non i gironi". Dunque Alessandria confermata nel B.