L'Alessandria nel mirino di un consigliere regionale del Molise

ALESSANDRIA - "Il Campobasso si è permesso di infrangere regole ferree che hanno avallato l’iscrizione di una società (Alessandria) ormai sull’orlo del baratro e che quasi sicuramente non riuscirà neanche ad iniziare il campionato". A sostenere questa certezza non è un dirigente della Lega Pro, o della Figc, ma Gianluca Cerafatti, consigliere regionale del Molise, esponente del gruppo 'Orgoglio Molise', e vicepresidente del consiglio regionale.

Sul sito moliseweb.it è pubblicato un suo intervento, in cui difende la posizione del Campobasso, che il 25 agosto conoscerà il suo destino, con la pronuncia del Consiglio di Stato. E, nel frattempo, oltre ad attaccare "un tal signor Ghirelli" (Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che si è costituita in giudizio), pronuncia la sua verità sull'Alessandria, la regolarità dell'adesione alla serie C, peraltro confermata da tempo da tutti gli organismi competenti, e avanza anche dubbi sulla partecipazione al prossimo campionato. Frasi pesanti, alle quali la società grigia dovrebbe replicare.

Gli omissis di Marconi

Se Cerafatti sembra conoscere tutto dei Grigi, per qualcuno è come se non esistessero.Nella sua prima intervista da giocatore del SudTirol (l'annuncio del trasferimento è sul Piccolo in edicola), Michele Marconi parla delle tre stagioni al Pisa, dimenticando però le quattro precedenti (tre e mezzo, sei mesi anche a Lecce) all'Alessandria.

Marconi va al SudTirol Imminente l'annuncio della matricola di serie B: sarà biennale

"La mia carriera ha svoltato a Pisa. L'anno scorso non è andata nel migliore dei modi per varie motivazioni". Dove era lo scorso anno, però non lo dice mai. Che, poi, è anche la stessa piazza che gli ha permesso di rilanciarsi e di finire in un club, Pisa appunto, poi promosso in B.