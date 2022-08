AGGIORNAMENTO - La persona rimasta ferita nell'incidente avvenuto oggi al Cristo è un uomo di 50 anni.

E' stato ricoverato all'ospedale di Alessandria in codice rosso.

ALESSANDRIA - Uno spettacolare incidente, all'altezza dell'incrocio tra strada Casalcermelli e via Maria Bensi, è avvenuto oggi introno alle 14,15. Coinvolte due autovetture, una delle quali si è cappottata. Non si hanno notizie sullo stato di salute degli occupanti dei veicoli; si sa, però, che sul luogo sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia Municipale che dovranno occuparsi dei rilievi per stabilire la dinamica dei fatti. Il traffico della zona ha inevitabilmente subito dei rallentamenti.