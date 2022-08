"Dire suonando", dialogo fra Calegari e Frera

L'INIZIATIVA - Appare sempre intensissima l'attività culturale e storica a Rocchetta Ligure, delizioso centro da circa 200 anime nel cuore della Valborbera, dove l'estate è occasione di iniziative di livello sempre alto e capaci di creare dibattito e riflessione. Da non perdere, a dimostrazione di quanto sopra, un evento previsto per domenica 21 agosto alle 17 presso il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera, che si trova appunto a Rocchetta Ligure ed è un punto di ricordo per la libertà

italiana, vero tesoro culturale e storico, patrimonio italiano. Titolo dell'iniziativa “Dire suonando”, dialogo tra lo storico Manlio Calegari e il violinista e compositore Marcello Fera. Oggetto la lotta partigiana nella 6° Zona Operativa ligure e sulla Divisione Pinan-Cichero. Grande tema, nomi storici, momenti da ricordare del passato per vivere meglio il nostro futuro, in un'epoca come la nostra, difficile e ricca di problemi, tra pandemia e guerra, oltre che crisi economica preesistente e aggravata ulteriormente dalla contingenza storica. Un brindisi finale concluderà la serata e costituirà un momento allegro e conviviale. Il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera intitolato a “G.B. Lazagna” si trova in via Umberto I a Rocchetta Ligure. Per contatti eventuali si può inviare una email a museo.rocchettaligure@gmail.com , oppure telefonare al 333 804 5547.