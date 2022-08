Grigi, undici gol. E sei innesti?

ALESSANDRIA - Undici gol, la prima vittoria, ma al risultato, e alla gara, dei Grigi va dato il peso che ha, una amichevole con l'Asca di Promozione, che aveva già giocato ieri con il Cassine.

Ci sono due in prova, Leonardo Rivoira e Francesco Rizzo, tutti e due '98, il secondo nell'ultima stagione al Sorrento. Costanzo, appena arrivato da Napoli, segue la partita a bordocampo, Galeandro fa corsa e lavoro atletico con Pagani, che è in distinta, ma non utilizzato.

A segno Lombardi con una tripletta, doppiette di Ghiozzi e Filip, in rete anche Pellegrini, Mazzucco, Barisone e Pellitteri su rigore.

Ai quasi 400 tifosi al Centro Michelin, il direttore dell'area tecnica Massimo Cerri parla di "cinque, sei innesti, esperti della categoria nei prossimi giorni. C'è spazio ancora anche per un paio di giovani". Obiettivo? "Squadra da salvezza diretta".

Fra le operazioni possibile lo scambio Benedetti - Suagher con la FeralpiSalò? "Ci stiamo lavorando". A Salò il difensore grigio è atteso già domani.

Marconi? "Avrebbe dovuto giocare oggi, pare si sia aperta una strada interessante per lui". Chi, invece, potrebbe restare è Pisseri.