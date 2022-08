Eusepi e Benedetti verso i saluti

ALESSANDRIA - All'allenamento di questa mattina, al Michelin Sport Club, tutti e due presenti, impegnati nel lavoro in palestra e poi negli schemi in campo.

Ma per Simone Benedetti e per Umberto Eusepi i saluti, ai Grigi, sono vicini.

Per il difensore il contatto, concreto, arriva dalla C, dalla FeralpiSalò, formazione ambiziosa del girone A, allenata da Vecchi. La firma sarà lunedi, per aggregarsi subito ai "Leoni del Garda".

Firma Costanzo. In prova Rivoira Il capitano della Primavera del Napoli in prestito. L'esterno di Savigliano è un 98

Per l'attaccante la Juve Stabia resta in vantaggio, e sarebbe un ritorno dopo una buona stagione, l'ultima, in doppia cifra, interrotta per lo stop imposto dall'antidoping, da cui Eusepi, però, è uscito con una piena assoluzione.

A fare concorrenza ai campani c'è il Lecco, quest'anno affidato ad Alessio Tacchinardi