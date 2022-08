Laurène Kimi Ossin , che festa in Costa D'Avorio

ABIDJAN - Festeggiamenti speciali in Costa d'Avorio per Laurène Kimi Ossin, la campionessa mondiale di taekwondo cadette, e studentessa del liceo scientifico 'Galilei' di Alessandria (1G a indirizzo sportivo), che difende i colori della nazione africana di origine della sua famiglia.

Laurène e il suo allenatore Anuar Bykovskiy sono stati ricevuti anche dal primo ministro Patrick Aichi, e da altri esponenti del governo ivoriano, oltre che dai vertici della federazione, a cui la giovanissima atleta ha portato l'oro vinto a Sofia.

Il primo ministro ha sottolineato l'orgoglio di tutta la nazione per una medaglia storica e per un risultato che va oltre il campo di gara. "Ci ha detto - racconta Anuar - che è un sogno, una speranza, un esempio soprattutto per quelle giovani donne, che non sempre hanno delle opportunità e delle aspirazioni tali da poter rovesciare le condizioni in cui si trovano. Vale in Costa d'Avorio, ma sarebbe importante che anche in Italia tutte avessero opportunità".

Il sogno di Laurène: "Le Olimpiadi" La campionessa mondiale di taekwondo festeggiata dal suo club, Atc Warriors

Per Laurène Kimi Ossin il 2022 è un anno davvero speciale: cinque open vinti, l'European President Cup e il Mondiale. Nella prossima stagione gareggerà nella categoria superiore, juniores.