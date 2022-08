Grigi con la Biellese. Che gioca in Eccellenza

ALESSANDRIA - Mancano tre settimane all'inizio del campionato (se sarà confermato il 4 settembre, visto che anche il Teramo ha depositato ricorso al Consiglio di Stato e la data dell'udienza potrebbe essere successiva aquella del 25 agosto dei molisani) e l'Alessandria ha un gruppo di giovani, alcuni anche di buone qualità e prospettive, ma non una squadra.

Altro che "ossigeno da respirare", come è stata, comunque, la B per Alessandro Gazzi, uno che avrebbe dovuto diventare una bandiera, per come ha dimostrato di portare in campo un colore unico, che ha fatto suo (e della sua famiglia) per cinque anni, e, invece, metterà esperienza, passione e umanità al servizio delle giovanili del Toro.

"E' in atto un cambiamento" ha detto Massimo Cerri mercoledì ai tifosi. Il cambiamento passa anche per l'amichevole con la Biellese di domani, 14 agosto (ore 10.30 alla Michelin) formazione che milita in Eccellenza e che ha iniziato la preparazione da pochi giorni? Forse, in un disegno che, però, non è dato conoscere o che, forse, è troppo chiaro.

Domani giocherà Luca Lombardi, che il Pescara ha preso dal Monza, ma non ha mai pensato di tenere, e lo ha considerato una pedina per portare altri elementi (Kolaj) in Abruzzo, operazione peraltro definita da tre giorni? Il centrocampista, 20 anni fra poco, ha già giocato in C, 28 gare di campionato e 1 in Coppa con la Vis Pesaro, 1555 minuti: Fra tutti quelli attualmente in rosa, comunque, è il solo con una stagione intera in terza serie. Servirebbe un progetto sportivo, che non c'è, e l'Alessandria è un caso tra i 60 club iscritti: anche chi è arrivato dopo (Torres e Fermana) o ha avuto ritardi (Imolese) si sta muovendo. I Grigi no e l'appuntamento che Cerri ha dato, "rivediamoci sette giorni prima del via", è troppo spostato in avanti, perché sarebbe 48/72 ore prima della fine del calciomercato.

Un solo arrivo fino ad ora, anche Gerace si è accasato altrove (al Crema, in D). Poteva servire un attaccante come Vianni, 2001, autore della doppietta nel test con la Primavera granata? Forse, ma è andato al Piacenza.

Sono passati 72 giorni dalla prima conferenza stampa di Luca Di Masi e 50 dalla seconda: i 'vecchi' sono quasi tutti usciti, di prestiti annunciati è arrivato uno solo, degli esperti non c'è traccia.

Ma perché? E' una domanda fatta per un senso di rispetto nei confronti di Rebuffi, del suo staff, dei giocatori in rosa, di chi sta lavorando. E della tifoseria e di una città intera.