La Tyrrell a 6 ruote diventa un film. Ad Alessandria

ALESSANDRIA - La Tyrrell P34 torna 'in pista'. Ad Alessandria dove sarà proiettato, in 'prima', all'Alessandrino, il docufilm dedicato all'unica monoposto a 6 ruote, mai vista su un circuito, che vinse anche un gran premio di F1.

Autore di questo gioiello video è Fabiano Vandone, pilota alessandrino, commentatore tv e fra i massimi esperti, anima del progetto realizzato con la tecnologia Cgi 3D dal team di ChronoGp, il programma settimanale, condotto da Vandone, che è riferimento per tutti gli appassionati.

Appuntamento il 17 settembre, alle 21.30, al cinema teatro Alessandrino. Come sottolinea Vandone, "sarà un'ora interamente dedicata alla Tyrrell P34 del 1976, che trionfò a Anderstop, in Svezia". Fra le 'chicche' anche l'intervista al progettista, Derek Gardner, che riuscì a convincere un costruttore parsimonioso come Ken Tyrrell, a investire 34mila sterline in una vettura fra le più ardite della storia. Ci saranno anche le voci di alcuni ex piloti, fra cui Jody Scheckter, che trionfò in Svezia. "Dietro questo lavoro di ricerca, tradotto nel docufilm, ci sono oltre due anni di studi".

Non solo; all'ingresso dell'Alessandrino sarà esposta quella P34, prima a Anderstop. Ampio servizio sul Piccolo in edicola domani.