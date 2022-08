Elezioni, Ravetti: "Dal Pd mi aspetto maggiore considerazione per Alessandria"

ALESSANDRIA – Quello di Domenico Ravetti, alessandrino e consigliere regionale del Partito Democratico, è un monito che ha un chiaro destinatario: il suo stesso partito che domenica riunirà la direzione nazionale per discutere delle candidature.

“Dalle notizie pubblicate sui giornali e dai report informali - scrive - emerge una situazione irricevibile: è sbagliato che nel Pd ad una provincia come quella di Alessandria non si permetta qualche certezza in più. Abbiamo indicato personalità non di secondo piano e ricordo che già nella composizione delle liste per la scorsa Legislatura siamo stati presi a pesci in faccia. Mi sembra troppo, ed è un errore tacere e delegare tutto al tavolo nazionale con il capo chinato per non recare fastidio”.

Il centrosinistra alessandrino dovrebbe presentarsi alle elezioni del 25 settembre con Federico Fornaro nell'uninominale Piemonte 2 (il collegio nord della regione, in quota Articolo 1), mentre Daniele Borioli e Rita Rossa saranno rispettivamente inseriti in seconda posizione nel plurinominale alla Camera e al Senato. Per i collegi uninominali della Camera e del Senato, tutto è ancora in discussione: il centrosinistra dovrà trovare una quadra. “Chiedo - dice Ravetti - che si tengano meglio in considerazione le indicazioni territoriali per le candidature al Parlamento”.