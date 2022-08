ALESSANDRIA - Disagi al traffico questa sera sulla statale Alessandria - Spinetta. La strada, in una sola direzione di marcia, è stata chiusa al traffico il tempo necessario per permettere ai Vigili del Fuoco di intervenire per domare le fiamme scoppiate nella casa cantoniera (direzione Alessandria) poco dopo il ponte Bormida.

Le fiamme hanno avvolto il tetto della struttura e i pompieri hanno dovuto sistemare l'autoscala per poter operare in sicurezza.

La strada da Spinetta verso Alessandria, quindi una sola corsia, è rimasta chiusa solo il tempo dei soccorsi e ora è stata riaperta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale.