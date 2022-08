Di Gennaro - Triestina, secondo atto

ALESSANDRIA - Matteo Di Gennaro - Triestina atto secondo. Perché c'è già stato un primo contatto, concreto, tra le parti, qualche giorno fa, ma senza concludere la trattativa.

A quanto risulta il rallentamento non sarebbe dipeso dalla società alabardata, ma dalla controparte. Ora, però, il dialogo è ripreso e le prossime 24/48 ore sono decisive. Il centrale dei Grigi, unico a non presentarsi al ritiro e agli allenamenti, non avrebbe più la concorrenza dell'ex Vicenza Nicola Pasini. In queste ore il ds della Triestina, Giancarlo Romairone, ha chiuso per un ex grigio, Mirko Gori, rientrato per fine prestito al Frosinone.

Grigi, test in famiglia. Marconi fa cinquina Rebuffi ha schierato tutti i giocatori sotto contratto. Nella Primavera/2 soprattutto 2005 e qualche 2006

Michele Marconi è ancora nella lista dei possibili arrivi del SudTirol. Siti dei tifosi della matricola di B avrebbero segnalato la presenza dell'attaccante a Bolzano nel weekend, quando, però, era al Michelin Sport Club per allenarsi, impegnato (e in gol) nella partitella in famiglia. Il ballottaggio è con Ettore Gliozzi del Como.