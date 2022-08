Alessandria sceglie Fiorin, il vice di Inzaghi

ALESSANDRIA - Per due volte è stato al fianco di Filippo Inzaghi sulle panchine del Milan, nel 2012 con gli allievi nazionali, nel 2014 con la prima squadra. L'ultima esperienza di Fulvio Fiorin è stata al Milano City in D, ora ha la guida tecnica della Primavera/2.

Da oggi è l'allenatore della squadra inserita nel girone A, con AlbinoLeffe, Brescia, Cittadella, Como, Cremonese, FeralpiSalò, Genoa, Vicenza, Monza, Padova, Parma, Pordenone, Reggiana, Spal e Venezia.

Fiorin, classe 1962, è stato per molte stagioni nella Milan Academy, dal 1989 al 2015, con parentesi al Monza e al Lecco. Sannino lo aveva voluto come vice nella breve avventura alla Salernitana, lo stesso Fiorin è stato primo allenatore all'Ascoli, in B, da giugno a dicembre 2017.

Nel suo staff Mauro Guaraldo, che ha diretto la prima settimana di lavoro, è il secondo, collaboratore tecnico e match analyst Luca Bauchiero, preparatore dei portieri Andrea Carozzo, nell'area 'performance' Francesco Gaia e Fabrizio De Dona, fisioterapista Paco Contardi.

La squadra debuterrà in Coppa Italia il 24 agosto contro l'Albinoleffe.