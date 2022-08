Casale, settebello alla Luese Cristo

SOMMARIVA PERNO - Terzo test match e terzo successo per il Casale.

Nella gara in cui non c'è la firma di Antonio Mesina, ci pensa Giacchino, uno dei volti noti, a trascinare i nerostellati contro la Luese Cristo.

Un settebello di reti per la formazione di Marco Sesia: oltre alla tripletta di Giacchino, a segno Diagne, Rancati, Lanza e Fallou.

Passivo pesante, ma la differenza di categoria c'è e, comunque, Roberto Adamo, allenatore della Luese Cristo, vuole una prestazione diversa dai suoi sabato 13, in casa dell'Ac Pavia e lavorerà nei prossimi giorni per migliorare gioco e atteggiamento.

Ancora gare

Il Casale tornerà in campo mercoledì 10, sempre a Sommariva, contro Trevalli. Nella stessa data, all'Ottolenghi di Acqui (17.30), il debutto dei termali di Arturo Merlo, ancora in ritiro a Selvino fino al primo pomeriggio di martedì, contro il Derthona Fbc.

Il Castellazzo, che oggi ha fatto doppia seduta al campo comunale per la prima squadra, ha scelto l'allenatore della juniores regionale: ha firmato Andrea Bastianini (nella foto), che a inizio estate era stato annunciato come tecnico della Boschese, ma pochi giorni dopo l'accordo non era stato formalizzato.