"Castellazzo, andiamo a riprenderci l'Eccellenza"

CASTELLAZZO - "Ho sempre detto a chi ha vestito questa maglia che contava anche divertirsi. Adesso vi sottolineo che giocare bene è importante, ma più di tutto contano i risultati. La retrocessione brucia ancora, dobbiamo avere anche la rabbia giusta per andarci a riprendere subito la categoria".

Cosimo Curino, il presidente, mette subito in chiaro atteggiamento e obiettivi del Castellazzo, che oggi pomeriggio ha iniziato la stagione, al campo sportivo comunale, agli ordini di Riccardo Molina. "Oltre al tecnico, abbiamo confermato otto undicesimi della squadra dello scorso anno. Che, ricordo, aveva messo in difficoltà e, anche, battuto le squadre che poi hanno conquistato la D".

Possibile anche il sì di M'Hamsi (già oggi in gruppo) in quella che è stata già ribattezzata come "la squadra dei fratelli": i gemelli Lex e Ussin Benabid e Francesco e Federico Cimino. "Chi era con me nel finale della passata stagione sa bene quanto abbiamo sofferto e anche bruciato, perché qualcuno ha riso sulla nostra discesa in Promozione, mentre altri salivano. Anche per questo - insiste Molina - saremo una squadra arrabbiata, che ha ben chiari in testa i traguardi da raggiungere. Che si possono ottenere con il lavoro, la serietà, la certezza di avere, alle spalle, una società che è un riferimento non solo in provincia".