Casa delle donne, "aiuti solo a chi è nella legalità"

ALESSANDRIA - Sullo sgombero della casa delle donne di piazzetta Monserrato, anche la Lega di Alessandria interviene.

"Finalmente il certosino lavoro portato avanti in questi anni dalla giunta a guida leghista ha dato come risultato quello del ripristino della legalità; infatti l'ex asilo Monserrato, occupato abusivamente da tempo, è stato sgomberato in queste ore dalle forze dell'ordine. Ringraziamo l'assessore regionale Chiara Caucino per l'impegno profuso in questo periodo che ha portato alla felice conclusione della vicenda" si legge in una nota.

Secondo il Carroccio, "le associazioni meritevoli che si impegnano a vario titolo sul territorio sono molte, e tante di esse non possono beneficiare di una sede per lo svolgimento delle loro funzioni. Riteniamo pertanto indispensabile che l'iter di assegnazione degli stabili pubblici sia condotto all'interno dei canoni della piena legittimità e, soprattutto, della legalità".

Poi la precisazione: "Come Lega vigileremo con molta attenzione affinché non si verifichino nuovamente simili episodi e saremo baluardo a difesa di tutte quelle realtà associative che non godono di eguale ribalta mediatica ma che, rispettando la legge, hanno pieno diritto di esercitare le proprie attività e siamo francamente stupiti che il sindaco Abonante abbia manifestato l'intenzione di continuare il dialogo con una realtà che con le proprie azioni reiterate ha mostrato ben poco rispetto per la città di Alessandria".