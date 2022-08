Alessandria, l'allenatore è Rebuffi

ALESSANDRIA - Fabio Rebuffi è il nuovo allenatore dell'Alessandria.

Dopo quattro giorni 'ad interim', a dirigere il gruppo dei 'partenti' e degli under contrattualizzati e, in contemporanea, anche la Primavera/2, la società gli ha assegnato la guida tecnica della prima squadra, per lui un debutto con i 'grandi'.

35 anni, di Pavia, da otto con le giovanili, con Under 15, Berretti, Primavera/3 e, l'anno scorso, Under 17 nazionale, il tecnico è stato scelto per una stagione partita in ritardo, con molte incognite e con una rosa che sarà composta da giovani, come ha annunciato e sempre ribadito il presidente Luca Di Masi.

Nello staff di Rebuffi il vice è Claudio Lombardo, volto nuovo, ma non in provincia, perché nel 2010 - 11 ha allenato il Derthona in D, e il preparatore atletico è Nicolò De Giorgi, che già oggi ha guidato la seduta e che era fra i collaboratori di Moreno Longo

Confermato Andrea Servili, una bandiera, legato da altri due anni di contratto al club.

Era circolato anche il nome di Giorgio Roselli che, però, ha già un contratto con il Ligorna, in D.

La scelta di Rebuffi sembra indicare anche che la proprietà proseguirà e che le trattative annunciate, anche al sindaco, se ancora in piedi non sono vicine all'epilogo.

A breve anche novità per il ruolo di direttore sportivo? Circola con insistenza il nome di Massimo Cerri: per lui sarebbe la terza esperienza, anche se la seconda si è conclusa solo un mese fa.