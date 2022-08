Tamponamento tra tre auto, feriti e traffico fortemente rallentato

SPINETTA MARENGO - ORE 11:10 - Nell’incidente di questa mattina sono rimaste ferite due persone. Soccorse dai medici del 118 sono state trasportate in ospedale con codice verde, per cui, fortunatamente, hanno riportato lesioni non gravi.

ORE 8:40 - Incidente stradale poco fa lungo l’ex statale 10, all’altezza della rotonda in prossimità del bivio per strada Stortigliona.

Nell’impatto sarebbero coinvolte - in un tamponamento - tre auto, e si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Il traffico è fortemente rallentato.

Al momento non si conoscono altri particolari.