Cade nel pozzo: morto un uomo di 82 anni

CASAL CERMELLI - Preoccupato dalla siccità, stava controllando il livello dell'acqua quanto è caduto nel pozzo. Alfredo Gamaleri, 82 anni, è morto così, all'interno della proprietà di via Bosco Marengo, in frazione Portanova di Casal Cermelli. Come spiegato dai vigili del fuoco e confermato dal sindaco, Antonella Cermelli, l'anziano, nella serata di domenica, stava controllando il livello dell'acqua della falda per l'irrigazione dei terreni quando, per cause accidentali, è precipitato per otto metri.

Il corpo - spiega Ansa - è stato estratto da due squadre di pompieri che hanno utilizzato tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) impiegando corde e paranchi. Sul posto anche i carabinieri. Escluse responsabilità di terzi, la salma è stata restituita alla famiglia.