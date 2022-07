Via Lombroso, donna investita durante una retromarcia

ALESSANDRIA - Una donna è stata investita poco fa in via Lombroso all’incrocio con via Napoli.

La dinamica è ancora da chiarire. Sembra che un’auto, mentre stava effettuando una manovra, e quindi proprio durante la retromarcia, abbia investito la donna.

Sul posto sta intervenendo l’ambulanza, la vittima dell’incidente non avrebbe riportato gravi lesioni.