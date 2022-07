Ospedale: cade nel vano ascensore, un ferito

ALESSANDRIA - ORE 14.25 - Gli agenti della sezione Volanti sono sul posto per verificare insieme allo Spresal la dinamica dell’infortunio.

Il tecnico stava lavorando probabilmente per riparare un guasto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è caduto precipitando per due piani.

In questo momento è in sala operatoria.

ORE 14.00 - La presenza di Polizia e Vigili del fuoco all'ospedale ha destato preoccupazione. I soccorritori, secondo quello che siamo riusciti ad apprendere, sono intervenuti poco fa perché un manutentore di ascensori stava lavorando nella zona vicina al pronto soccorso quando sarebbe caduto nel vano.

Quando sono arrivati i pompieri per aprire le porte l'uomo era già stato recuperato, in questo momento si trova al pronto soccorso dove è sottoposto a tutta una serie di accertamenti.

Al momento non si conoscono ulteriori particolari. Seguono aggiornamenti.