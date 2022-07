ALESSANDRIA - Camminava per strada, lungo la Provinciale 180, scalzo e seminudo. Si tratta di un bambino di 5 anni, completamente abbandonato a se stesso. Lo ha notato un automobilista che, sconcertato, si è subito fermato per prestare soccorso. Immediata la telefonata ai Carabinieri.

E' accaduto domenica scorsa, verso le 13.30, nel Novese (non citiamo il luogo esatto dove è stato trovato il bimbo per proteggere la sua privacy). Sul posto sono subito arrivati i militari, che hanno attivato le indagini per capire cosa fosse accaduto e perché il bambino si trovasse lì e in quelle condizioni. Le motivazioni sono sconvolgenti: i suoi genitori erano usciti per andare a fare la spesa lasciando il figlioletto a casa. Solo.

Fortunatamente, durante quel tragitto in strada non è capitato nulla di irreparabile. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore ed è scattata la segnalazione ai servizi sociali.