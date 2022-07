"Agli infermieri? Hanno tolto soldi..."

ALESSANDRIA - "E meno male che gli infermieri avrebbero dovuto guadagnare di più". La rimostranza è di Francesco Coppolella del Nursind regionale, il sindacato delle professioni infermieristiche, secondo il quale ogni infermiere deve rinunciare, al momento, a circa 100 euro forfettari.

Il problema riguarda anche i dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Alessandria e dell'AslAl, che riceveranno sì l'incentivo indennità, ma decurtato del 25-30% rispetto al previsto.

La spiegazione

La spiegazione sta in una nota.

"A differenza del 2020, il decreto Calabria non è stato finanziato nel 2021 nonostante una dgr lo prevedesse. Sono stati attribuiti invece fondi europei destinati all’assunzione di personale per l’emergenza Covid che sarebbero dovuti essere stati assegnati comunque e non al posto del decreto Calabria. Questo finanziamento va a coprire tra l’altro i costi già sostenuti per le assunzioni coprendo parte del deficit che si è creato poiché non sono arrivati e non arriveranno finanziamenti nazionali".

"La Regione Piemonte - rileva il sindacato - senza alcune differenziazione tra le aziende, ha indicato nel 15% di questo fondo la possibilità di utilizzo per il salario accessorio. Ne conviene che alcune Asl (tra cui la nostra, ndr) non riescono a coprire quanto dovuto. Che i fondi non fossero capienti si poteva intuire facilmente anche da chi ha firmato un accordo regionale legato a fondi nazionali che era prevedibile non sarebbero arrivati e a un equilibrio di bilancio sempre più precario. E’ strano che lo si scopra adesso. Tutte le aziende riceveranno meno soldi ma forse una distribuzione diverse aiuterebbe, ad esempio in base a cosa si è speso...".