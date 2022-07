Vandali in corso Roma: presa di mira la bottega Fuga di Sapori

Vandali in azione in corso Roma, nella notte. Nel mirino, il negozio solidale di Fuga di Sapori, che mette in vendita i prodotti preparati dai detenuti dei penitenziari alessandrini e di tutta Italia.

"Vergogna: questa è la parola giusta - il post sociale dell'associazione Idee in Fuga - Stanotte qualcuno ha deciso di rompere l’insegna della bottega di corso Roma. Non è una questione di soldi, quello che ci ferisce è il disprezzo nei confronti del nostro impegno a favore di soggetti svantaggiati. Dopo la vetrina rotta, ora anche l’insegna".