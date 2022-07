Pierozzi in prestito al Palermo. Gazzi 'torna' al Toro

ALESSANDRIA - Erano nove, stanno per rimanere in otto.

Edoardo Pierozzi andrà in prestito al Palermo, con diritto di riscatto e controriscatto. L'Alessandria (e non la Fiorentina), dunque, si tiene la proprietà dell'esterno destro, che era cercato da alcuni club di B. Solo nella prossima stagione la società viola potrà esercitare un eventuale diritto di ricompra sul giocatore. L'ufficialità della firma è imminente, dopo aver completato le visite mediche.

Grigi, nove nomi in rosa I giornali della Romagna si sottolinea l'obiettivo B del Cesena con Chiarello, Prestia e Corazza

Nuova tappa anche per Alessandro Gazzi: l'ex capitano, nell'ultima stagione nello staff di Moreno Longo, era in scadenza di contratto (giugno 2022) con la società grigia e, quindi, non più nell'organico del club. Per lui un ritorno 'a casa', nel settore giovanile del Toro: sarà il secondo di Aniello Parisi nell'Under 17. "Bentornato Alessandro" il saluto del club granata nel tweet con cui annuncia il nuovo incarico.