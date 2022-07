Conti, "il sindacalista dell'ospedale"

ALESSANDRIA - A soli 56 anni, è morto Silvano Conti, uno dei sindacalisti più noti della Cgil.

Dipendente dell'Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria, ha lavorato come ausiliario. E, da sindacalista, "si è sempre battuto per i dipendenti che avevano meno tutele", come ricorda Mauro Buzzi, suo collega, negli anni 2000, alla Funzione pubblica.

"Intransigente, forse un po' spigoloso", Conti era solito schierarsi dalla parte dei più deboli. Pochi anni fa era rimasto vedovo. Cordoglio nel mondo della Sanità alessandrina e alla Camera del lavoro. La Rsu dell'Azienda ospedaliera "si associa al cordoglio per la prematura scomparsa di un collega e che ha dato tanto per i lavoratori. La vita per lui, purtroppo, e stata travagliata".