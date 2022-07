Corazza ha firmato. Anche lui a Cesena

ALESSANDRIA - Tre su tre: tanti i giocatori che il Cesena ha chiesto all'Alessandria, e tanti quelli che ha portato in Romagna.

Dopo Riccardo Chiarello e Giuseppe Prestia, oggi la firma di Simone Corazza. Che fosse il giorno dell'attaccante era stato anticipato anche su questi sito: visite mediche già prenotate, per permettergli di unirsi al gruppo che sta già lavorando agli ordini di Mimmo Toscano.

Corazza, l'accordo con il Cesena sempre più vicino Trattativa ai dettagli, lunedì già le visite mediche. Il saluto di Prestia all'Alessandria e al popolo grigio

Così la punta arrivata due estati fa con la fama di esperto di promozioni, la stessa che si porta in dote nella nuova destinazione, ha anticipato la fine del suo contratto, in scadenza a giugno 2023 e ha firmato un biennale con opzione sul terzo. Venti reti segnate, unico in doppia cifra in B, uno di quelli che fin da subito ha avuto mercato.

Restano altri 13 calciatori contrattualizzati e, a oggi, ci sono contatti dell'Avellino per Casarini e del Pescara per Giorno, ma non con sviluppi in tempi brevi. E l'inizio della preparazione resta un rebus. Legato solo alla cessione delle quote?