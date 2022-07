In aumento gli interventi per salvare i pesci 'a secco'

Recupero ittico coordinato dalla Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, sul torrente Orba a Casalcermelli a monte del ponte della provinciale. Sono molti gli interventi monitoraggio e recupero (Orba, Scrivia e Borbera, soprattutto), visto che la situazione dei corsi d'acqua sta peggiorando di giorno in giorno.

Hanno operato volontari in condizioni estreme e proibitive, ad oltre 40 gradi, mettendo in salvo pesce pregiato (lasche, cavedani, carpe), che raccolti in apposite vasche ossigenate sono stati trasferiti e rilasciati a monte, sempre nel torrente Orba. Il Presidente della Provincia Enrico Bussalino ha personalmente ringraziato i volontari per il servizio.