Trovato morto in via della Santa, interviene la Polizia

ALESSANDRIA - Due uomini di 70 anni sono morti a distanza di due giorni l'uno dall'altro (uno ad Alessandria, l'altro a Valmadonna) e in entrambi i casi è stato necessario l'intervento della Polizia e del medico legale per definirne le cause.

Accertamenti più approfonditi hanno permesso di capire che probabilmente si trattava di fatti accidentali avvenuti in casa, o comunque di situazioni non attribuibili a gesti violenti.

Giovedì sera i soccorsi sono scattati in via della Santa, ad Alessandria. Un uomo di 70 anni è stato rinvenuto senza vita con lesioni che sono state prese in esame dal medico legale. Il decesso era avvenuto qualche giorno prima.

Nel pomeriggio di sabato, invece, gli agenti delle Volanti sono intervenuti a Valmadonna, in un'abitazione nei pressi della Valmilana, dove un 70enne aveva perso la vita. Anche in questo caso, è stato avvertito il medico legale.

Le salme sono state composte all'obitorio del cimitero alessandrino.