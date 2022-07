Alessandria Pride, 5mila persone in corteo per i diritti di tutti

È stata una festa, il secondo Pride di Alessandria dopo quello del 2019. Una festa alla quale, secondo gli organizzatori ma anche vedendo il corteo arcobaleno riempire e colorare corso Roma e il centro città, hanno partecipato circa 5mila persone (foto di Mattia Lavezzi).

Quattro i carri allestiti da Alessandria Pride, Il Gabbiano, Non una di meno e Casa di Quartiere, oltre a una macchina di Non finisce queer. Ma soprattutto tanta gente che, dai giardini pubblici a piazza Santa Maria di Castello, dove in serata l'appuntamento è con i concerti finali, ha scelto di sfilare a suon di musica per testimoniare l'importanza dei diritti di tutti.