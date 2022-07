Crolla struttura, due feriti sul palco del Pride

ALESSANDRIA - Una folata di vento e, per una serie di circostanze sventurate, un'americana (la struttura che sorregge i fari) crolla sul palco del Pride, in piazza Santa Maria di Castello, durante le prove dello spettacolo di stasera.

Un tecnico finisce in ospedale, sanguinante, ma in codice verde. Così come Dado Bargioni, noto cantautore, è ferito in modo molto più leggero. Il concerto odierno, organizzato per anticipare in musica il corteo di domani, è annullato. Sul posto la Questura.

Lo show si ferma

"Sarebbe potuta andare molto peggio - racconta Bargioni - Io me la sono cavata abbastanza bene, purtroppo c'è chi è finito in ospedale. Gli strumenti che erano sul palco sono andati distrutti. E' stato un momento davvero tremendo. D'accordo che 'the show must go on', ma in questo caso non è affatto pensabile proporre lo spettacolo".

Domani, però, il programma dovrebbe essere rispettato come da copione. Alle 18 l'inizio della parata dai giardini della stazione, conclusione in piazza Santa Maria di Castello per i discorsi e la musica.