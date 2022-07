Giorgio Barberis, in biblioteca un incontro sul Sessantotto

NOVI LIGURE — In biblioteca a Novi Ligure prosegue la rassegna “Novi d’autore”. Giovedì 21 luglio alle 18.00 sarà presentato il volume “È finito il sessantotto” a cura di Giorgio Barberis, in collaborazione con l’Isral, l’istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria.

Il libro raccoglie riflessioni, ragionamenti e memoria su una stagione importante del nostro passato recente che ha condizionato nella sostanza la società in cui viviamo attraverso le testimonianze di chi c'era, di chi ne è stato protagonista e di chi ne ha solo sentito raccontare. Insieme all’autore, partecipano il presidente dell’Isral Mariano Santaniello, don Stefano Tessaglia e Graziella Gaballo.