Centri per l'Impiego, due concorsi provinciali

165 assunzioni in Piemonte, 18 in provincia di Alessandria. Al rush finale il Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego in forza ad Agenzia Piemonte Lavoro. Due bandi di concorso distinti per 165 nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui 68 posizioni di Specialista Politiche del Lavoro e 97 posizioni per Tecnico Servizi per l’Impiego. Un incremento finalizzato a rinforzare le competenze degli operatori nei 31 Centri per l’impiego della Regione.

L’iscrizione ai concorsi e la redazione delle graduatorie avverranno su base provinciale; ogni candidato potrà partecipare alla selezione con riferimento ad una sola Provincia, scelta al momento dell’iscrizione al concorso. Le graduatorie provinciali verranno utilizzate, durante tutto il corso di validità delle stesse, per la copertura dei posti che si rendessero vacanti nel profilo professionale di riferimento.

Per informazioni: www.agenziapiemontelavoro.it