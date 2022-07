Le offerte di lavoro della settimana

Ecco le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Su iolavoro.org tutti gli altri annunci.

29816 - ADDETTI ALLESTIMENTO E AFFISSIONI PUBBLICITARIE | Alessandria (AL)

Descrizione: la persona si occuperà di allestimento e affissioni pubblicitarie con utilizzo di trapani, avvitatori e altra strumentazione, il lavoro si svolge con uso di piattaforme elevatrici. Requisiti: buona manualità, disponibilità a trasferte in Piemonte, Liguria, Lombardia, patente B, in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria con trasferte in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 0 a 6 MESI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: PATENTE B



29804 - ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI E FACCHINAGGIO L. 68/99 art 1 DISABILI | Italia

Descrizione:

Mansione: La risorsa si occuperà di effettuare le operazioni di carico e scarico movimentazione beni economali, facchinaggio, materiali di consumo, attività di navetta con mezzi furgonati aziendali.

Requisiti: REQUISITI: Licenza media Possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in autonomia Capacità di organizzazione e gestione delle attività in autonomia Riservato agli iscritti alle liste L. 68/99 nella provincia di Alessandria SEDE DI LAVORO: Alessandria TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 6 mesi e 1 giorno dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00 da stabilire in fase di colloqui se full time o part time; livello di inquadramento 3* - CCNL: multiservizi

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Patenti richieste: PATENTE B



29779 - OPERAIO ELETTRICISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici di vario tipo (fotovoltaici, automazione, videosorveglianza, allarmi, telefonici, cablaggio e reti dati), con utilizzo di trapani, avvitatori, flessibili. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione o qualifica professionale/diploma in ambito elettrico, conoscenze informatiche di base, disponibilità a trasferte giornaliere tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: PATENTE B



29751 - AIUTO IDRAULICO | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di lavori in ambito idraulico/termosanitario.

Requisiti: richiesta esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte sul territorio, con l'utilizzo dei mezzi aziendali (furgone).

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: PATENTE B





29630 - BANCONIERE DI TAVOLA CALDA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Preparazione panini con utilizzo affettatrice e cuoci panini, allestimento e gestione della sala, servizio cassa. Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Centro Alessandria. Contratto di inserimento: Tempo determinato da luglio ad ottobre.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME



29513 - OPERAIO EDILE | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: la persona si occuperà di lavori di edilizia generale (costruzioni, demolizioni, manutenzione varia...). Requisiti: preferibile esperienza nella mansione come muratore o manovale. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: provincia di Alessandria

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Modalità di lavoro: FULL TIME



29448 - ADDETTO/A ALLE PULIZIE | Quattordio (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia industriale. Requisiti: Patente B, Automunito. Dimestichezza con sistemi di videochiamata per colloquio telematico. Sede di lavoro: Zona Quattordio. Contratto di inserimento: da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato part-time.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: PART TIME

Patenti richieste: PATENTE B



29330 - COMMESSA/O DI BANCO FRUTTA E VERDURA | Provincia di Alessandria

Descrizione: ADD. BANCO ORTOFRUTTA Mansioni: per negozio di ortofrutta si cerca add. al banco con esperienza nella vendita, uso bilancia elettronica, mansioni di riordino e caricamento/scaricamento merce in esposizione e magazzino, pulizia e organizzazione spazi. Requisiti: buona prestanza fisica, diploma di scuola superiore, buone doti relazionali, esperienza nelle vendite, buona volontà, dinamicità. Automuniti o provvisti di mezzo proprio per giungere in loco. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: LAVORO A TURNI



29201 - ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: per ditta di servizi di vigilanza si cercano addetti a servizi di custodia e sorveglianza non armata Requisiti: assenza di precedenti penali (se possibile in possesso di attestato antincendio e primo soccorso) - disponibili su tre turni, compreso sabato e domenica, riposo infrasettimanale. Patente B, auto. Sede di lavoro: ALESSANDRIA e zone limitrofe Tipologia di inserimento: tempo determinato con possibile trasformazione.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: LAVORO A TURNI

Patenti richieste: PATENTE B





29190 - TECNICO INFORMATICO HARDWARE&SOFTWARE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la persona si occuperà di assemblaggio, installazione, manutenzione di componenti hardware e software di sistemi/reti informatici e dispositivi di stampa presso clienti e aziende. Requisiti: esperienza pregressa nell'installazione, assemblaggio e manutenzione delle componenti hardware e software, forte propensione alle necessità espresse dal cliente, attitudine al problem solving, diploma in ambito elettronico, informatico, telecomunicazione . Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi. Sede di lavoro: Alessandria, disponibilità a trasferte sul territorio regionale

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV.

Patenti richieste: PATENTE B



29168 - GOMMISTA | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: per rivenditore/installatore di pneumatici e negozio di riparazione veicoli si cerca gommista (meccanico) Requisiti: preferibile esperienza (anche se settore meccanico auto) buon utilizzo delle attrezzature e strumenti atti al montaggio e riparazione pneumatici anche su mezzi pesanti. Buona conoscenza lingua italiana. Patente ed auto propria per raggiungere la sede di lavoro. Sede di lavoro: 10 km da ALESSANDRIA Tipologia di inserimento: tempo determinato con possibile trasformazione.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: PATENTE B



29035 - DOCENTE/CONSULENTE PER SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la persona si occuperà di formazione nei corsi di salute e sicurezza sul lavoro e delle attività edili, inoltre potrà svolgere, quando richiesto, consulenze tecniche specifiche in materia di salute e sicurezza in edilizia. Requisiti: diploma tecnico (preferibilmente geometra), abilitazione all'uso di attrezzatture di cantiere (ponteggi e altro...), solida conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, esperienza pregressa in cantiere (preferibilmente come caposquadra)

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV.

Patenti richieste: PATENTE B



29017 - CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Tempo determinato da giugno a settembre. Orari: Turno serale 19:00 – Chiusura. Giorno libero martedì.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 0 a 6 MESI

Modalità di lavoro: LAVORO A TURNI





28835 - ADDETTA ALLE PULIZIE - PART TIME | Alessandria (AL)

Descrizione: Azienda con comprovata esperienza nel settore ricerca n. 1 addetta al servizio di pulizia part-time. La candidata ideale è parzialmente occupata e ricerca un'altra occupazione a completamento delle ore disponibili. Zona Alessandria Mansione: Pulizie industriali e civili Requisiti: Flessibilità oraria, automunita

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: PART TIME



28532 - IDRAULICO | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: idraulico esperto in impianti idro sanitari, posa tubazioni e installazione rubinetteria, impianti gas ed altre attività correlate al settore Requisiti: autonomia nelle mansioni, disponibilità a trasferte in regioni limitrofe, capacità di lavorare in piccolo gruppo, buona conoscenza lingua italiana, PATENTE B OBBLIGATORIA ED AUTOMUNITI Sede di lavoro: ALESSANDRIA, MILANO O ZONE LIMITROFE Tipologia di inserimento: TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (DA VALUTARE a colloquio)

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: PATENTE B



28288 - ADDETTO/A ALLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.

Tipo di contratto offerto: TIROCINIO

Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITÀ

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV.



28257 - BANCONIERE DI TAVOLA CALDA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco. Requisiti: preferibile qualifica alberghiera, ETA' MASSIMA 29 ANNI, buon utilizzo delle attrezzature indicate o passione per la cucina.Ottime doti relazionali, capacità di lavorare in piccolo gruppo. Sede di lavoro: Alessandria centro- orario part time alternato (mattina o sera) Tipologia di inserimento: iniziale tirocinio part time retribuito, segue un possibile inserimento in apprendistato per cui l'età massima è 29 anni.

Tipo di contratto offerto: TIROCINIO

Modalità di lavoro: LAVORO A TURNI



28239 - OPERAIO AGRICOLO | Gamalero (AL)

Descrizione: La risorsa ideale si occuperà di supportare nelle quotidiane attività di gestione delle vigne per un'azienda vitivinicola specializzata nella produzione di vini naturali. Orari: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato

Mansione: Spollonatura, palizzatura, varie attività manuali di supporto. Requisiti: Attitudine al lavoro che richiede intenso sforzo fisico, interesse per il settore agricolo vitivinicolo, volontà di imparare

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di lavoro: FULL TIME



27822 - PARRUCCHIERE PER SIGNORA | Provincia di Alessandria

Descrizione: La risorsa ha esperienza ed è autonoma nello svolgimento della mansione di parrucchiera/e completa per signora. Zona Alessandria Tempo determinato per sostituzione maternità con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Mansione: Pieghe (mosse e lisce), effetti luce, colre

Requisiti: Qualifica da parrucchiere e/o esperienza pregressa nella mansione, capacità di relazionarsi con i clienti.

Tipo di contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza richiesta: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)



27369 - ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI MERCI | Alessandria (AL)

Descrizione: la persona si occuperà di spedizione di documenti e merci in tutto il mondo. Requisiti: buone conoscenze informatiche (in particolare Word, Excel, Internet), buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, patente B in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito (come da normativa della Regione Piemonte) della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipo di contratto offerto: TIROCINIO

Modalità di lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV.

Patenti richieste: PATENTE B