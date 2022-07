Vola l'Italia. Con i punti di Alice Nardo

CERIGNOLA - Più che una partita, un monologo: l'Italia Under 21 domina anche il secondo atto agli Europei e non dà scampo all'Austria, 3/0, con 10 punti di Alice Nardo, che chiude con numeri eccellenti, 2 ace, 3 muri e il 45 per cento in attacco.

Anche i parziali del secondo match per le azzurrine (dopo il 3/1 all'Ucraina) raccontano una partita sempre saldamente sotto controllo: 25/9, 25/14, 25/19,

Il ct Luca Pieragnoli fa scendere in campo, al PalaTatarella di Cerignola, la diagonale Bartolucci - Diop - Omonuyi, con la giocatrice pozzolese (e prodotto Alessandria Volley) in banda. "Conta riuscire a giocare come vogliamo, andare sempre in campo con l'idea di prenderci sempre le nostre responsabilità - sottolinea Pieragnoli - e con la voglia di osare nelle giocate".

La qualificazione alla final four è di fatto al sicuro: questa sera, alle 20, contro la Serbia (diretta streaming sul canale youtube della Federvolley), la partita che deciderà le gerarchie nella pool1 e, anche, l'abbinamento in semifinale, in programma venerdì.