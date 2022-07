Festa di Sant'Anna: una domenica tra passeggiate, cibo e osservazioni

CASTELLETTO D'ERRO - Domenica 17 a Castelletto d'Erro si festeggia Sant'Anna, la santa patrona del comune sulle alture acquesi. Si comincia alle 9, con la Passeggiata delle Pievi, con visite guidate - a cura di alcuni residenti - alle chiese di Sant'Anna e Sant'Onorato. Per informazioni contattare l'indirizzo mail: proloco.castellettoderro@gmail.com.

Dalle 12 lo stand della locale Pro Loco con panini e pesche con gelato. Dalle 15 alle 18 Ignazio Cherchi costruirà archi e spade per i più piccoli con legno di nocciolo, con annesso torneo di tiro con l'arco.

Dalle 18 alle 19.30 incontro con Angelo Arata per un dibattito sulle ipotesi ricostruttive sulle fortificazioni di Castelletto d'Erro. In contemporanea, dalle 18, mercatino dei prodotti locali e farinata.

Alle 21.30 guida all'osservazione delle stelle ai piedi della torre con Enrico Collo (al costo di 5 euro).