Finisce nel campo con la Mercedes, e finge il furto dell’auto: aveva bevuto troppo

ALESSANDRIA - Ha avuto un incidente stradale nella notte. Si è allontanato a piedi dal luogo dell’incidente camminando verso Quargnento quando è stato notato e soccorso dai Carabinieri. Ha anche raccontato e segnalato il furto dell’auto. È stato anche sottoposto all’alcol test che è risultato positivo. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Municipale di Alessandria.

Ma la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara.

I fatti sono accaduti la scorsa notte, poco dopo l’una, in via Quargnento.

Un alessandrino di 38 anni a bordo di una Mercedes è uscito di strada finendo la corsa in un campo.

A quel punto, secondo quando accertato, si è allontanato - con ancora evidenti i segni dell’incidente e sporco di sangue - camminando verso Quargnento. È stato però notato da una pattuglia di Carabinieri che è subito intervenuta.

L’uomo, a quel punto, è stato accompagnato presso il comando della Municipale alessandrina dove è stato sottoposto all’alcol test che è risultato positivo.

Il 38enne avrebbe dichiarato di aver subito il furto dell’auto. E quei segni riportati dal 38enne riconducibili proprio a un incidente?

Le indagini sono ancora in corso.