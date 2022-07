Raduno centauri: messa in sicurezza una rotonda del Cristo

ALESSANDRIA - Un intervento in extremis per garantire la massima sicurezza al passaggio della carovana dei centauri. Questa mattina, in corso Carlo Marx, al Cristo, una squadra di operai, inviati dal Comune, ha rifatto parte del manto stradale della rotonda che si trova all’altezza del civico 149 per consolidarne la sicurezza in vista del passaggio dei motociclisti che partecipano, in questo weekend, al raduno europeo di Castellazzo e Alessandria. La fragilità di quel particolare punto di corso Carlo Marx è da tempo oggetto di molte segnalazioni di residenti e non.