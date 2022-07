Alessandria, via Volturno: crolla parte di un cornicione

ALESSANDRIA - Ancora un crollo. Ancora in città. Verso mezzanotte in via Volturno - tra via Vescovado e via Schiavina - si è staccata una parte di cornicione che è finita in strada.





Fortunatamente non ci sono feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. L’area è stata messa in sicurezza con le transenne e delimitata dal nastro che vieta il transito anche a piedi.

È il secondo caso in poche settimane.

Crollo calcinacci sul dehors della birreria È accaduto poco fa in via Arnaldo da Brescia. L’area è stata delimitata

A inizio giugno, un blocco di calcinacci si era staccato dalla copertura laterale di un palazzo in via Arnaldo da Brescia finendo sopra il dehors della birreria ‘Hop - Mangiare Di Birra’. Il titolare del locale si era allontanato dal luogo del crollo solo pochi istanti prima.