Quartiere Orti: fiamme in un appartamento

ALESSANDRIA - Incendio nel tardo pomeriggio in via della Chiatta, al quartiere Orti. Le fiamme sono divampate in un alloggio del secondo piano ma, fortunatamente, non hanno coinvolto persone. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Municipale e il 118 con l'ambulanza della Croce Rossa.

Al momento non si conoscono altri particolari.