Chiarello è del Cesena

ALESSANDRIA - Era il primo con le valigie pronto e così è stato.

Come anticipato, Riccardo Chiarello è un nuovo giocatore del Cesena, con cui ha firmato un biennale, fino a giugno 2024.

Riccardo, fresco sposo, era arrivato in grigio nel mercato di gennaio 2019, dalla Giana Erminio. Ha giocato 109 gare, e si era commosso alla consegna della maglia personalizzata con il numero 100. Per lui 15 reti nelle tre stagioni e mezza (45 il suo bottino attuale), di cui quattro in B.

Aveva ancora un accordo per un anno, ma le parole del presidente - "i giocatori sono tutti liberi di cercare un'altra squadra" - hanno determinato il suo sì alla proposta del club romagnolo. Dove a seguire 'Cr4' potrebbe essere, a breve, Simone Corazza, altre elemento fortemente voluto dall'allenatore Mimmo Toscano.