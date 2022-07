Gommista, parrucchiera, pasticcere e non solo: gli annunci della settimana

Ecco le offerte di lavoro aggiornate dal Centro per l'Impiego di Alessandria.

Per informazioni e prenotazione appuntamenti il Centro per l'Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in alternativa siamo contattabili telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it

29448 - Addetto/a alle pulizie: Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia industriale.

Requisiti: Patente B, Automunito. Dimestichezza con sistemi di videochiamata per colloquio telematico. Sede di lavoro: Zona Quattordio. Contratto di inserimento: da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato part-time.

29330 - Commessa/o di banco frutta e verdura Mansioni: per negozio di ortofrutta si cerca add. al banco con esperienza nella vendita, uso bilancia elettronica, mansioni di riordino e caricamento/scaricamento merce in esposizione e magazzino, pulizia e organizzazione spazi. Requisiti: buona prestanza fisica, diploma di scuola superiore, buone doti relazionali, esperienza nelle vendite, buona volontà, dinamicità. Automuniti o provvisti di mezzo proprio per giungere in loco. Sede di lavoro: Alessandria Centro. Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva.

29201 - Addetto ai servizi di vigilanza Mansioni: per ditta di servizi di vigilanza si cercano addetti a servizi di custodia e sorveglianza non armata. Requisiti: assenza di precedenti penali (se possibile in possesso di attestato antincendio e primo soccorso) - disponibili su tre turni, compreso sabato e domenica, riposo infrasettimanale. Patente B, auto. Sede di lavoro: ALESSANDRIA e zone limitrofe

Tipologia di inserimento: tempo determinato con possibile trasformazione.

29190 - Tecnico informatico hardware&software Mansioni: la persona si occuperà di assemblaggio, installazione, manutenzione di componenti hardware e software di sistemi/reti informatici e dispositivi di stampa presso clienti e aziende. Requisiti: esperienza pregressa nell'installazione, assemblaggio e manutenzione delle componenti harware e software, forte propensione alle necessità espresse dal cliente, attitudine al problem solving, diploma in ambito elettronico, informatico, telecomunicazione . Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi. Sede di lavoro: Alessandria, disponibilità a trasferte sul territorio regionale

29168 – Gommista Mansioni: per rivenditore/installatore di pneumatici e negozio di riparazione veicoli si cerca gommista (meccanico). Requisiti: preferibile esperienza (anche se settore meccanico auto) buon utilizzo delle attrezzature e strumenti atti al montaggio e riparazione pneumatici anche su mezzi pesanti. Buona conoscenza lingua italiana. Patente ed auto propria per raggiungere la sede di lavoro. Sede di lavoro: 10 km da ALESSANDRIA

Tipologia di inserimento: tempo determinato con possibile trasformazione.

28835 - Addetta alle pulizie - part time Azienda con comprovata esperienza nel settore ricerca n. 1 addetta al servizio di pulizia part-time. La candidata ideale è parzialmente occupata e ricerca un'altra occupazione a completamento delle ore disponibili. Zona Alessandria. Mansione: Pulizie industriali e civili. Requisiti: Flessibilità oraria, automunita

Luogo di lavoro: Alessandria (AL).Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, Modalità di Lavoro: PART TIME

29035 - Docente/consulente per scuola di formazione professionale Mansioni: la persona si occuperà di formazione nei corsi di salute e sicurezza sul lavoro e delle attività edili, inoltre potrà svolgere, quando richiesto, consulenze tecniche specifiche in materia di salute e sicurezza in edilizia. Requisiti: diploma tecnico (preferibilmente geometra), abilitazione all'uso di attrezzatture di cantiere (ponteggi e altro...), solida conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, esperienza pregressa in cantiere (preferibilmente come caposquadra). Luogo di lavoro: Alessandria (AL)

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

29017 - Cameriere/a di sala Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Tempo determinato da giugno a settembre. Orari: Turno serale 19:00 – Chiusura. Giorno libero martedì. Luogo di lavoro: Alessandria (AL)

Tipo di Contratto offerto CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

27242 - Tornitore di metalli Azienda nel campo della meccanica industriale di precisione ricerca un giovane operaio da formare ed inserire in organico. Il profilo ideale proviene da una formazione di perito meccanico. Inserimento iniziale con tirocinio finalizzato all'apprendistato. Lavoro in zona Masio. Mansione_Operatore di frese, torni CNC, rettificatrici

Requisiti:Perito meccanico o qualifica equivalente, preferibile minima esperienza

27369 - Addetto/a alle spedizioni merci Mansioni la persona si occuperà di spedizione di documenti e merci in tutto il mondo. Requisiti: buone conoscenze informatiche (in particolare Word, Excel, Internet), buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, patente B in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito (come da normativa della Regione Piemonte) della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Alessandria.

28826 - Pasticciere artigianale Mansioni: azienda di pasticceria cerca risorsa esperta ed autonoma nella preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie di dolci, quali torte, paste, mignon, lievitati, prodotti per la prima colazione e biscotteria. In alternativa si accettano candidati appassionati del settore per : Preparazione di impasti, basi e creme, cottura, farcitura e decorazione; Monitorare la disponibilità di materie prime (scorte merce, scadenze, igienizzazione, uso strumenti di lavoro) per affiancamento e crescita.

Requisiti: esperienza o passione per il settore, indispensabile patente B con disponibilità auto propria, dinamicità e precisione. Ordine e pulizia. Sede di lavoro: Alessandria periferia.

Contratto di inserimento: da valutare durante il colloquio in azienda. Full time.

28780 - Addetto alla manutenzione di aree verdi Mansioni:la persona si occuperà della sistemazione e manutenzione di aree verdi con utilizzo di specifica attrezzatura. Requisiti: buona manualità nell'utilizzo di decespugliatore, tosaerba e soffiatore, patente B, disponibilità a spostarsi sul territorio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro stagionale o intermittente con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28779 - Addetto/a alle pulizie negli uffici Mansioni: la persone si occuperà di pulizie di uffici e scale. Requisiti: non è necessaria esperienza nella mansione, disponibilità a spostarsi sul territorio, patente B, giovani fino ai 24 anni di età e adulti over 55 anni. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro intermittente con orario variabile. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28613 - Addetto manutenzione macchinari di magazzino Mansioni: la persona si occuperà di manutenzione generica dell'attrezzatura di magazzino (carelli/muletti e macchinari vari). Requisiti: minima esperienza nella manutenzione generica in ambito meccanico e buona manualità.

Luogo di lavoro: Alessandria

28288 - Addetto/a alle pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.

28239 - Operaio agricolo La risorsa ideale si occuperà di supportare nelle quotidiane attività di gestione delle vigne per un'azienda vitivinicola specializzata nella produzione di vini naturali. Orari: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato. Mansione:Spollonatura, palizzatura, varie attività manuali di supporto. Requisiti: Attitudine al lavoro che richiede intenso sforzo fisico, interesse per il settore agricolo vitivinicolo, volontà di imparare. Luogo di lavoro: Gamalero (AL)

27822 - Parrucchiere per signora La risorsa ha esperienza ed è autonoma nello svolgimento della mansione di parrucchiera/e completa per signora. Zona Alessandria.

Inserimento in sostituzione maternità convertibile ad indeterminato. Mansione: Pieghe (mosse e lisce), effetti luce, colore. Requisiti: Qualifica da parrucchiere e/o esperienza pregressa nella mansione, capacità di relazionarsi con i clienti.

Offerte Riservate agli/alle iscritti/e alle liste L. 68/99 nella Provincia di Alessandria



28901 - Impiegato amministrativo l. 68/99 art. 1Mansionela risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività:

Inserimento dati, Attività di back office, Gestione centralino telefonico, Gestione mail, Attività di segreteria e amministrazione, Requisiti, Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e/o laurea; Patente B automunito, Conoscenza degli applicativi Office, Buona conoscenza lingua inglese, Luogo di lavoro Italia: Solero (AL). Tipo di Contratto offerto CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Titolo di studio richiesto TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO U