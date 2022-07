Ticket e aumenti in busta, lo sciopero FedEx

Autisti e facchini FedEx della filiale di Alessandria sono il 29 giugno hanno scioperato per alcune situazioni di lavoro considerate peggiorative rispetto al passato. SI Cobas fa sapere che il terzo cambio di appalto ha evidenziato delle criticità: giornata di paga ritardata, rateizzazione della tredicesima e quattordicesima e non solo. L'astensione del lavoro ha avut i suoi effetti: sono state inoltre rinegoziate le condizioni della franchigia, in più si è riusciti ad ottenere da subito un aumento dei ticket per i facchini e dell'indennità di trasferta per il personale viaggiante.

Prossimo incontro

A fine luglio è già stato concordato un successivo incontro per definire aumenti salariali richiesti dai lavoratori e migliorie sulle condizioni per la franchigia, oltre a stabilire un premio di risultato.