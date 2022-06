Molinari: “La sinistra ha minato le basi del Governo”

"Abbiamo convocato una riunione di gruppo insieme al segretario Salvini perché oggi la sinistra ha minato alle basi quelli che sono stati i presupposti dell'ingresso della Lega in un governo di unità nazionale e della formazione di un governo di unità nazionale": parole del capogruppo del Carroccio, Riccardo Molinari, parlando delle divisioni su ius scholae e cannabis.

"Questo governo è nato per mettere insieme le forze migliori del Paese, per portare il Paese fuori dalla pandemia per gestire il Pnrr, per affronrtare l'emergenza del caro carburanti, emergenza sociale, per parlare di lavoro, pensioni ed economia. In queste ore alla Camera, invece, su proposta della sinistra e dei 5 Stelle, si sta discutendo di ius soli, perché lo ius scholae è uno ius soli mascherato, e di liberalizzazione delle droghe".